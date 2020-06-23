Друг Асмус розповів подробиці про розлучення з Харламовим

Суперечки між російською актрисою Христиною Асмус і коміком Гаріком Харламовим відбулися давно і мова про їхнє розлучення також неодноразово піднімалася.

У близькому оточенні акторів ніхто не здивувався після повідомлення про розрив відносин Асмус і Харламова. Про це розповів їхній спільний друг, який побажав залишитися анонімним, пише "Московський комсомолець".

Співрозмовник видання додав, що представники Асмус вирішили захистити її від усілякого спілкування з пресою.

Харламов і Асмус з донькою Настею HELLO! Russia

"Я не думаю, що будуть якісь публічні звіти від них. Гарік і Христина коментують своє розлучення тільки через Instagram. Особисто мене абсолютно не здивувала новина про їх розставання. Представники Христини усіма силами намагаються захистити її від спілкування з журналістами. Можливо, пізніше вона зможе щось сказати про особисте життя, але зараз – ні", – поділилося джерело.

Відзначимо, Гарік Харламов і Христина Асмус почали шлюборозлучний процес півтора місяці тому – на початку травня 2020. Артисти не повідомляла про це пресі, поки процес не вийшов на "фінішну пряму". За їхніми словами, всі питання з нерухомістю і спільно нажитим майном вони вирішать без конфліктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо про те, що комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус розлучаються через 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.