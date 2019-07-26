"Д*па образилася, мені до балди!" Вульгарний скандал Собчак і Шнурова вийшов на новий рівень

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак вирішила продовжити вульгарний скандал із лідером "Ленінград" Сергієм Шнуровим і написала вірш про задню частину тіла.

Таким чином вона відреагувала на його відеозвернення щодо "в'ялого" заду, повністю присвятивши своє творіння тому, що той вона переслідує.

"У страшну ніч після вечора похмурого, що порушує Сергія затишок? В'ялі д**и приходять за Шнуровим! Плоскі д**и заснути не дають", – написала вона.

Собчак проти Шнурова

Далі Собчак запропонувала зібрати грошей для Шнурова на лікування "д*опофобіі" в Швейцарії. Також вона перейшла на особистості, заявивши, що у нього ця частина тіла замість голови "співає голосом хрипким, віршики строчить", а "публіка радіє та "браво" кричить". Телеведуча додала, що артист написав свою працю, на що її "д*па образилася, а їй до балди".

Наводимо повний вірш Собчак у відповідь на відеозвернення Шнурова

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана.

Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.

Пізніше журналістка написала вірш, який проілюструвала відео. На ньому вона в сповільненій зйомці вилазить з води, а з сідниць стікає вода. Шнуров не стримався і зачитав їй вірш про те, який в'ялий у Собчак зад.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!