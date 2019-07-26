"Д*па образилася, мені до балди!" Вульгарний скандал Собчак і Шнурова вийшов на новий рівень

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак вирішила продовжити вульгарний скандал із лідером "Ленінград" Сергієм Шнуровим і написала вірш про задню частину тіла.
Таким чином вона відреагувала на його відеозвернення щодо "в'ялого" заду, повністю присвятивши своє творіння тому, що той вона переслідує.
"У страшну ніч після вечора похмурого, що порушує Сергія затишок? В'ялі д**и приходять за Шнуровим! Плоскі д**и заснути не дають", – написала вона.
Собчак проти Шнурова
Далі Собчак запропонувала зібрати грошей для Шнурова на лікування "д*опофобіі" в Швейцарії. Також вона перейшла на особистості, заявивши, що у нього ця частина тіла замість голови "співає голосом хрипким, віршики строчить", а "публіка радіє та "браво" кричить". Телеведуча додала, що артист написав свою працю, на що її "д*па образилася, а їй до балди".
Наводимо повний вірш Собчак у відповідь на відеозвернення Шнурова
У страшну ніч після вечора похмурого Що порушує Серьожини затишок? В'ялі дупи приходять за Шнуровим! Плоскі дупи заснути не дають! Можна сказати: Ну, яка нам різниця? Я ж у всьому розібратися хочу: Якщо кумира переслідують дупи, Може, йому звернутися до лікаря? Рано Сергію готувати надгробок. Жопи переслідують! Це ж жесть! Лікують ж десь у нас жопофобію? Може, в Швейцарії клініки є? Вилікувати потрібно улюбленця нації. Шнуров, ми можемо і грошей зібрати. Через безглуздій анальної фіксації Нерозумно таким молодим помирати! Я ночами від співчуття вою. Хочеш послухати сужденье моє? Жопа, Сергій, у тебе – з головою, Жопа давно оселилася в неї. Жопа співає твоїм голосом хрипким, Жопа віршики новинні строчить, Публіка до цього навіть звикла – Плескає, тупотить, "браво!" кричить. Бити по хворому хворого так низько ... Я – не про маленький член, добре? Знаєш причину відходу Дениски? З жопой посварився – ось і пішов! Шнуров не слухає. Він – під ліжком П'яний в ломіни тремтить в темряві, Жопа до нього підбирається, до речі, Пухка в брудної своєї наготи! Жопу потім і уві сні він побачив, Вранці – писав свої стихо-праці, В них ні за що мою жопу образив. Жопа – образилася, мені – до .... балди!
Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана.
Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.
Пізніше журналістка написала вірш, який проілюструвала відео. На ньому вона в сповільненій зйомці вилазить з води, а з сідниць стікає вода. Шнуров не стримався і зачитав їй вірш про те, який в'ялий у Собчак зад.
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