"Дозволи не питаємо!" У Доліної по-хамськи відповіли щодо Криму

Російська співачка Лариса Доліна стала хедлайнером концерту на День міста окупованої Керчі, який відбувся 13 і 14 вересня.

Сама артистка ніяк не коментувала ситуацію, проте, її концертний директор Ілля Спіцин все ж відповів на питання журналістів, передає "Крим. Реалії".

"Народна артистка Росії не відповідає на ідіотські питання. Від мене особисто: ми в Криму продовжуємо виступати з моменту його "возз'єднання" з Росією, як за гонорари, так і без оних, за покликом серця, так би мовити, ми дозволу ні в кого не просили і не збираємося", – відрізав він.

Лариса Доліна виступила в Криму krymr

Що примітно, Доліна з моменту анексії Криму вже неодноразово відвідувала півострів з концертами. У 2018 році Міністерство культури України внесло артистку до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму було помічено Валерію і Наташу Корольову, які приїхали на дегустації вин у Масандрі. Це викликало хвилю обурення в мережі.

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