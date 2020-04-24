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24 квітня • оновлено в 15:37
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"Доводиться роздягатися!" "Квартал 95" яскраво висміяв спробу Полякової заробити на карантині

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"Квартал 95" висміяв співачку Олю Полякову за те, що вона вирішила на карантині заробляти відеопривітаннями.

Так, коміки заявили: вже є статистика, що більшість побажань замовників починаються з таких пунктів, як зняти ролик в повний зріст або одягнутися Олі в концертний костюм. Однак вони зазначили, щоб приміряти вбрання – Поляковій доводиться роздягатися. Такі іронічні слова прозвучали у випуску програми "Чисто News" виробництва студії ввечері 23 квітня (відео дивіться нижче).

"Доводиться роздягатися!" "Квартал 95" висміяв спробу Полякової заробити на карантині

Скріншот з відео

"Співачка Оля Полякова вирішила заробляти відеопривітаннями в режимі самоізоляції. Артистка запустила інтернет-платформу, через яку кожен охочий може замовити коротке привітання або відеодзвінок від зірки. Вже є статистика, що більшість побажань замовників починаються з пункту – в повний зріст, будь ласка. Багато хто просить Олю одягнутися як на концерті. Але для того, щоб одягнутися так – співачці доводиться роздягатися", – сказали ведучі шоу.

Оля Полякова

Оля Полякова

Фото: instagram/polyakovamusic

Крім того, вони додали, що неприйнятно брати гроші за привітання.

"Це ж треба, бере гроші, щоб привітати людину. Як не соромно?" – підсумували ведучі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" висміяв народного депутата від "Слуги народу" Людмилу Марченко через дизайнерську маску, в якій вона раніше з'явилася у Верховній Раді, заявивши, що "це більше схоже на частину жіночої білизни".

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
Квартал 95 шоу-бизнес шоу
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