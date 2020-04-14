"Доводиться перебиватися!" Стало відомо про бідність батька Орбакайте

Батько російської співачки Крістіни Орбакайте Миколас Орбакас змушений виживати на пенсію у 20 тисяч рублів в Литві через коронавірус.

Так, 74-річний чоловік вже багато років живе і працює в Москві зі своєю дружиною, але вони часто бувають й на батьківщині Орбакаса в Литві. Однак через карантинний режим пара не змогла повернутися в столицю і їм "доводиться якось перебиватися" в Європі. Про це повідомляє видання Starhit.

Миколас Орбакас і Крістіна Орбакайте Фото: starhit.ru

"Плюс ще тисячу підкидають за інвалідність 2-ї групи. Але ціни в Литві приблизно такі ж, як в Росії. Їжа дешева. М'ясо, ковбаска, сири, навіть дешевші, ніж в Москві. Правда, коли рубль недавно впав, нас сильно вдарило по кишені. Тут же всі розрахунки в євро. Ну нічого, якось доводиться перебиватися", – розповів Орбакас.

Також він додав, що донька завжди допомагає, якщо стає не під силу. Він зізнався, що коли буває в Орбакайте в гостях, вона ніколи не відпускає його без подарунків.

Миколас Орбакас і Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

"Донька допомагає, звичайно. Коли приходимо до Крістіни в гості, вона без подарунка не відпускає. Бачимося ми зараз, ясна річ, не часто. На Різдво збиралися", – підсумував Миколас Едмунтас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте сфотографувалася без макіяжу і спровокувала ажіотаж в мережі. Так, шанувальники зазначили, що співачка без косметики дуже схожа на свою зіркову мати – Аллу Пугачову.