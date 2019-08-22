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"Довела матір до клініки!" У родині Алібасова трапився новий скандал

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Дружину Барі Алібасова, актрису Лідію Федосєєву-Шукшину в ніч на 22 серпня перевезли в московську клініку після того, як їй стало зле під час відпочинку в Болгарії.

У зв'язку з цим у сім'ї намітився новий скандал між продюсером і дочкою артистки Ольгою. Так, спочатку в ЗМІ з'явилася інформація, що Федосєєва-Шукшина пережила серцевий напад, проте найближче оточення дало спростування.

Лідія Федосєєва-Шукшина в лікарні

Лідія Федосєєва-Шукшина в лікарні

instagram / shukshina_maria

"Погіршення стану здоров'я Лідії Миколаївни відбулося в неділю. Як з'ясувалося, на тлі підвищення цукру й підвищення тиску у неї мало місце порушення мозкового кровообігу. Коли це трапилося, болгарського медичного полісу в неї не було. З наданням медичної допомоги спочатку виникла проблема, але далі все організували. Сьогодні вночі її транспортували до Москви. Організацію взяла на себе її дочка, Марія Шукшина. Зараз вона перебуває в клініці, її стан стабілізувався", – розповів піар-менеджер Вадим Горжанкін у коментарі "РІА Новини".

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Також спростування написала на своїй сторінці в Instagram Марія Шукшина, прокоментувавши інформацію преси.

"Оскільки піднявся черговий галас у жовтій пресі, і мені нескінченно дзвонять журналісти, хочу разом усіх заспокоїти: жодного серцевого нападу не було, мама в порядку, я завжди поруч, всі живі й здорові, чого і всім бажаємо", – написала вона.

Барі Алібасов зустрів дружину в аеропорту

Барі Алібасов зустрів дружину в аеропорту

instagram/alibasov_nana

"Все-таки своїми мерзенними посланнями Ольга Шукшина вкотре довела мати Лідію Миколаївну до клінічного стану. Прямо з аеропорту довелося її везти до військового шпиталю. До шпиталю Ліду супроводжували її дочка Маша і внук Макар. Бачити свою дочку Ольгу Лідія Миколаївна категорично відмовилася", – написав він.

Все-таки своїми мерзенними посланнями Ольга Шукшина в черговий раз довела мати Лідію Миколаївну до клінічного стану. Прямо з аеропорту довелося її везти до військового госпіталю. До шпиталю Ліду супроводжували її дочка Маша і внук Макар. Бачити свою дочку Ольгу, Лідія Миколаївна категорично відмовилася. # баріалібасов # лідіяшукшіна # группанана # машашукшіна # Перший канал

Публікація від Барі Алібасов + група "На-На" (@alibasov_nana)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алібасов і легенда радянського кіно Лідія Федосєєва-Шукшина одружилися в 2018 році.

4 червня 2019 року продюсер отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві. Після цього через півмісяця з'явилася інформація, що і Лідія була госпіталізована після нападу бронхіальної астми.

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина

instagram/alibasov_nana

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина

instagram/alibasov_nana

Їхній шлюб багатьом припав не до душі. Після одужання на цьому грунті Алібасов накинувся на свою подругу в прямому ефірі, яка всіляко обзивала Лідію. Невдоволення також висловлюють з боку Шукшиної.

Нещодавно Ольга заявила, що не розуміє відносин її матері з Алібасовим. Вона виступила за розлучення літньої пари.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
скандали шоу-бизнес
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