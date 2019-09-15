Головна Новини
15 вересня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Довела до сліз: няня Полякової розчулила зал на "Х-Факторі". Відео

1.9т Читати матеріал російською

В ювілейному десятому сезоні шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ виступила няня дітей Олі Полякової – Людмила Базелюк. Її поява на сцені стала для знаменитої співачки абсолютною несподіванкою, а під час виконання Полякова не змогла стримати сліз.

Жінка прийшла на проект з піснею Олександра Пономарьова "Доня". Свій виступ учасниця присвятила доньці, яка приїхала підтримати маму на кастингу (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Людмила Базелюк на "Х-факторі"

Людмила Базелюк на "Х-факторі"

скріншот відео

"Я хочу попросити вибачення у своєї дочки, бо не була поруч, коли була потрібна їй", - такими словами Людмила Базелюк розпочала свій виступ.

Новини
'' Х-Фактор-10 ": всі подробиці першого кастингу нового сезону

Як стало відомо, жінка працює в сім'ї Олі Полякової вже п'ятнадцять років. При цьому, для того щоб виростити доньок співачки, Базелюк фактично залишила свою дитину, адже після смерті чоловіка виявилася єдиною годувальницею в домі.

Олю Полякову дуже зворушив виступ

Олю Полякову дуже зворушив виступ

скріншот відео

"Я змушена сказати їй спасибі, тому що завдяки їй я змогла побудувати кар'єру співачки", - зізналась Полякова.

Дочка Людмили Базелюк не могла стримати сліз

Дочка Людмили Базелюк не могла стримати сліз

скріншот відео

Зрештою, яскраве та емоційне виконання зворушило не лише Полякову, а й публіку в залі. З трьома "так" від суддів Людмила Базелюк вирушила в наступний тур "Х-фактора".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Полякова заявила, що створює свою політичну партію.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує в цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партіюведучу "1+1" Наталію Мосейчук.

Її рішення бурхливо обговорювалося на українських телеканалах. Після вона записала гнівне звернення до жінконенависників, оголосивши їм війну.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Х-Фактор Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Х-Фактор Україна
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
X-Фактор телеканал СТБ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel