Довела до сліз: няня Полякової розчулила зал на "Х-Факторі". Відео

В ювілейному десятому сезоні шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ виступила няня дітей Олі Полякової – Людмила Базелюк. Її поява на сцені стала для знаменитої співачки абсолютною несподіванкою, а під час виконання Полякова не змогла стримати сліз.

Жінка прийшла на проект з піснею Олександра Пономарьова "Доня". Свій виступ учасниця присвятила доньці, яка приїхала підтримати маму на кастингу (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Людмила Базелюк на "Х-факторі" скріншот відео

"Я хочу попросити вибачення у своєї дочки, бо не була поруч, коли була потрібна їй", - такими словами Людмила Базелюк розпочала свій виступ.

Як стало відомо, жінка працює в сім'ї Олі Полякової вже п'ятнадцять років. При цьому, для того щоб виростити доньок співачки, Базелюк фактично залишила свою дитину, адже після смерті чоловіка виявилася єдиною годувальницею в домі.

Олю Полякову дуже зворушив виступ скріншот відео

"Я змушена сказати їй спасибі, тому що завдяки їй я змогла побудувати кар'єру співачки", - зізналась Полякова.

Дочка Людмили Базелюк не могла стримати сліз скріншот відео

Зрештою, яскраве та емоційне виконання зворушило не лише Полякову, а й публіку в залі. З трьома "так" від суддів Людмила Базелюк вирушила в наступний тур "Х-фактора".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Полякова заявила, що створює свою політичну партію.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує в цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партіюведучу "1+1" Наталію Мосейчук.

Її рішення бурхливо обговорювалося на українських телеканалах. Після вона записала гнівне звернення до жінконенависників, оголосивши їм війну.

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