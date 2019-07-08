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"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж

1.8тЧитати матеріал російською

Британська актриса, виконавиця ролі Санси Старк у "Грі престолів" Софі Тернер, яка днями зіграла друге весілля, викликала хвилю обговорень у мережі.

П'яна зірка записала відеозвернення з нагоди перемоги збірної США на жіночому чемпіонаті світу з футболу (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку).

Перерватися від медового місяця Тернер змусив жест гравця Алекс Морган, яка забила гол збірній Англії. Дівчина пораділа перемозі, показавши жест, що нагадує чаювання. На це футболістку надихнула Софі, яка часто закінчує свої ролики фразою "Ось у чому чай" і "робить ковток" з невидимою чашки.

Софі Тернер підтримала Алекс Морган

Софі Тернер підтримала Алекс Морган

Жест Алекс Морган

Жест Алекс Морган

US Soccer WNT / Twitter

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На Морган після такого жесту, який найбільше зачепив англійців, накинулися із критикою і звинуватили в неповазі. Тернер довелося через це перервати табу на соцмережі, що вона оголосила на період медового місяця.

"У мене зараз медовий місяць, я не особливо користуюся телефоном. Але це заслуговує на увагу. На жаль, англійська футбольна збірна програла, і мені дуже сумно, але я все одно пишаюся ними. Я пишаюся, що ми програли такій неймовірній команді – жіночій футбольній збірній США. Алекс Морган, хейтери вважають це неповагою. А для мене велика честь, що ти подумала про мене і про тих, хто тебе ненавидить. Ці мілленіали сидять вдома і попивають чайний гриб. А я до біса пишаюся тобою. Вітаю з перемогою і ось у чому довбаний чай", – сказала п'яна зірка, зробивши ковток вина з величезного келиха.

У мережі відео зі сторіс Тернер моментально ретранслювався у Twitter. Воно викликало хвилю обговорень серед шанувальників. Більшість була у захваті тим, що Софі записала звернення під час медового місяця. Інша частина користувачів звернула увагу на те, що актриса п'яна.

"Боже, в якому вона стані", "Королева півночі", "Ця дівчина завжди п'є вино", "Чорт, я не розумів, хто це, поки не прочитав. Вона виглядає, як л**но", "Люблю це відео. Відмінні знімки з нього", "Королева", "Кокаїн – пекельний наркотик", – відреагували користувачі.

Пропонуємо читачам подивитися підбірку відео, на яких Софі Тернер вимовляє свою фірмову "чайну фразу".

Софі Тернер на відео

Софі Тернер на відео

скріншот

Софі Тернер

Софі Тернер

скріншот

"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж
"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж
"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж
"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж
"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж
"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Софі Тернер, яка вийшла заміж за співака Джо Джонаса, пішла під вінець у вбранні від українського бренду BEVZA. Софі вибрала білу пишну сукню з глибоким V-подібним декольте і довгим рукавом від бренду Louis Vuitton. А на Джонасі був класичний чорний костюм і така ж сорочка.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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Тема
жіночий футбол
Особи
Софі ТернерАлекс Морган
Теги
шоу-бизнескіноскандали
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