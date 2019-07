"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж

Британська актриса, виконавиця ролі Санси Старк у "Грі престолів" Софі Тернер, яка днями зіграла друге весілля, викликала хвилю обговорень у мережі.

П'яна зірка записала відеозвернення з нагоди перемоги збірної США на жіночому чемпіонаті світу з футболу (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку).

Перерватися від медового місяця Тернер змусив жест гравця Алекс Морган, яка забила гол збірній Англії. Дівчина пораділа перемозі, показавши жест, що нагадує чаювання. На це футболістку надихнула Софі, яка часто закінчує свої ролики фразою "Ось у чому чай" і "робить ковток" з невидимою чашки.

На Морган після такого жесту, який найбільше зачепив англійців, накинулися із критикою і звинуватили в неповазі. Тернер довелося через це перервати табу на соцмережі, що вона оголосила на період медового місяця.

"У мене зараз медовий місяць, я не особливо користуюся телефоном. Але це заслуговує на увагу. На жаль, англійська футбольна збірна програла, і мені дуже сумно, але я все одно пишаюся ними. Я пишаюся, що ми програли такій неймовірній команді – жіночій футбольній збірній США. Алекс Морган, хейтери вважають це неповагою. А для мене велика честь, що ти подумала про мене і про тих, хто тебе ненавидить. Ці мілленіали сидять вдома і попивають чайний гриб. А я до біса пишаюся тобою. Вітаю з перемогою і ось у чому довбаний чай", – сказала п'яна зірка, зробивши ковток вина з величезного келиха.

. @ alexmorgan13 said her tea celebration was inspired by Game of Thrones star Sophie Turner.



Turner showed her support and gave the haters the tea 🍵 🍷 pic.twitter.com/RtVIKrnLFS