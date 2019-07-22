Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Довбані українці": на росТБ оскандалилися з відомим бойовиком

6.8т Читати матеріал російською

Російський телеканал "СТС" оскандалився через те, що вирізав фразу "не зв'язуйся з довбаними українцями" з фільму "Пограбування по-італійськи".

Як повідомила радіостанція "Говорит Москва", телеканал показав кримінальний бойовик 2003 року з редактурою. В оригіналі один із героїв говорить: "Слухай сюди, я давно зрозумів, що не можна йти проти природи, тещі й довбаних українців". "СТС" скоротив цю цитату: "Слухай сюди, я давно зрозумів, що не можна йти проти природи, тещі".

Скандал на "СТС"

Скандал на "СТС"

"СТС"

Новини
"Без росіян в Україні – фашизм!" Відомий телеведучий осоромився фейком на росТБ

На телеканалі поки не пояснили, чому вони так вчинили.

Ось як звучить відредагована "СТС" версія:

А так звучить оригінал:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні розгорівся скандал через одіозного українця.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
7
60
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махно Володимир
Махно Володимир
бойтись русские пид#рюги! :)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Губань Сергій
Губань Сергій
Ложь - национальное достояние москалей!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Губань Сергій, закатай свою губань и посмотри про правдивых укроинцив )))) https://drive.google.com/open?id=1DQqtXQzireD8foe6cMARAUyxRxS5miBf
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Так, я не понял, цэ пырымога, чи зрада???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel