"Довбані українці": на росТБ оскандалилися з відомим бойовиком

Російський телеканал "СТС" оскандалився через те, що вирізав фразу "не зв'язуйся з довбаними українцями" з фільму "Пограбування по-італійськи".

Як повідомила радіостанція "Говорит Москва", телеканал показав кримінальний бойовик 2003 року з редактурою. В оригіналі один із героїв говорить: "Слухай сюди, я давно зрозумів, що не можна йти проти природи, тещі й довбаних українців". "СТС" скоротив цю цитату: "Слухай сюди, я давно зрозумів, що не можна йти проти природи, тещі".

Скандал на "СТС" "СТС"

На телеканалі поки не пояснили, чому вони так вчинили.

Ось як звучить відредагована "СТС" версія:

А так звучить оригінал:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні розгорівся скандал через одіозного українця.

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