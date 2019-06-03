"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова розлютила мережу новим відео з виступу. Так, на ньому зірка разом з російським співаком Льошею Свіком виконували пісню "Шантарам".
Відповідний ролик Сєдокова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Мій найкращий дует з Олексієм Свіком і піснею "Шантарам". Це щастя співати з тобою. Щастя робити музику з тобою. Дякую", — прокоментувала свою публікацію співачка (відео дивіться нижче).
Анна Седокова і Льоша Свік
Фото: paparazzi.ru
Зазначимо, що шанувальники присоромили співачку за те, що "вона поводиться дуже розпусно", і "вішається на шию до зайнятого чоловіка".
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова в образі зайчика Playboy
Фото з Instagram
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анна Сєдокова в спокусливій білизні
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова гола у ліжку
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.
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