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"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

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Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова розлютила мережу новим відео з виступу. Так, на ньому зірка разом з російським співаком Льошею Свіком виконували пісню "Шантарам".

Відповідний ролик Сєдокова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Мій найкращий дует з Олексієм Свіком і піснею "Шантарам". Це щастя співати з тобою. Щастя робити музику з тобою. Дякую", — прокоментувала свою публікацію співачка (відео дивіться нижче).

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Седокова і Льоша Свік

Фото: paparazzi.ru

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Зазначимо, що шанувальники присоромили співачку за те, що "вона поводиться дуже розпусно", і "вішається на шию до зайнятого чоловіка".

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком
"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком
"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком
"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком
"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком
"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком
"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком
"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Сєдокова в образі зайчика Playboy

Фото з Instagram

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Сєдокова в спокусливій білизні

Фото з Instagram

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Анна Сєдокова гола у ліжку

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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Особа
Анна Сєдокова
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