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"Досить шастати!" Скандальна Дана Борисова обурила українців

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Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, юрист Андрій Магера розкритикував російську телеведучу Дану Борисову за візит в Україну.

Гнівне повідомлення він розмістив на своїй сторінці в Facebook, задавшись питанням, коли вже подібні скандальні особистості з країни-агресора перестануть приїжджати.

"Коли вони вже нарешті перестануть сюди шастати", – обурився Магера.

Дана Борисова

Дана Борисова

utro.ru

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У коментарях користувачі підтримали його гнів, наголосивши, що своїх "наркоманів немає куди дівати". Також користувачі припустили, що скандальні росіяни перестануть лізти в Україну, коли буде введено візовий режим.

"Як тільки перестануть пускати, тоді перестануть шастати", "Своїх наркоманів дівати немає куди, так ще з Росії прислали", "Коли візовий режим зроблять, тоді й припинять. Дивно, що за п'ять років не ввели", "Схоже, що вони тільки починають шастати", – відреагували українці.

Борисова у Києві

Борисова у Києві

instagram / danaborisova_official

Борисова приїхала в Україну

Борисова приїхала в Україну

instagram / danaborisova_official

Дана Борисова

Дана Борисова

instagram / danaborisova_official

"Досить шастати!" Скандальна Дана Борисова обурила українців
"Досить шастати!" Скандальна Дана Борисова обурила українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борисова приїхала в Україну на зйомки шоу "пацанки". У столиці вона встигла прогулятися містом і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

Також вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
дана Борисова Андрій Магера
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес скандали
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Питон Каа
Питон Каа
Успокойтесь, украинцы. Она не знает, что Украина шестой год воюет с Россией. Сама Россия тоже не в курсе за эту войну, но это уже другой вопрос.
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