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13 грудня • оновлено в 03:55
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"Досить роздягатися!" Ведуча "Дому-2" обурила мережу відвертим фото

1.4т
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Ведуча телепроєкту "Дом-2" та екссолістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова опублікувала відверте фото і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в синьому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

"Добрий ранок це коли ти вже в Москві, але залишилася купа фоток з моря", — написала Орлова.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова сексуально позує на камеру

Ольга Орлова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/olgaorlova1311

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали багато негативних коментарів.

"Досить роздягатися!" Ведуча "Дому-2" обурила мережу відвертим фото
"Досить роздягатися!" Ведуча "Дому-2" обурила мережу відвертим фото
"Досить роздягатися!" Ведуча "Дому-2" обурила мережу відвертим фото

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Ольги Орлової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ольга Орлова в пікантній фотосесії

Ольга Орлова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/olgaorlova1311

Спокуслива Ольга Орлова

Спокуслива Ольга Орлова

Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова повністю гола

Ольга Орлова повністю гола

Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова продемонструвала "п'яту точку"

Ольга Орлова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова у відвертому купальнику

Ольга Орлова у відвертому купальнику

Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова сексуально позує на камеру

Ольга Орлова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/olgaorlova1311

Спокуслива Ольга Орлова

Спокуслива Ольга Орлова

Фото: instagram/olgaorlova1311

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Орлова показала фанатам відвертий знімок в купальнику, на якому випадково засвітила оголені груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Орлова
Місце
Росія
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