"Досить роздягатися!" Ведуча "Дому-2" обурила мережу відвертим фото

Ведуча телепроєкту "Дом-2" та екссолістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова опублікувала відверте фото і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в синьому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

"Добрий ранок — це коли ти вже в Москві, але залишилася купа фоток з моря", — написала Орлова.

Ольга Орлова Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова сексуально позує на камеру Фото: instagram/olgaorlova1311

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали багато негативних коментарів.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Ольги Орлової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ольга Орлова в пікантній фотосесії Фото: instagram/olgaorlova1311

Спокуслива Ольга Орлова Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова повністю гола Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова у відвертому купальнику Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова сексуально позує на камеру Фото: instagram/olgaorlova1311

Спокуслива Ольга Орлова Фото: instagram/olgaorlova1311

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Орлова показала фанатам відвертий знімок в купальнику, на якому випадково засвітила оголені груди.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!