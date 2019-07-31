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"Досить рахувати чужі гроші!" Полякова жорстко відповіла заздрісникам

1.4т Читати матеріал російською

Відома українська співачка Оля Полякова жорстко відповіла на критику хейтерів з приводу своїх заробітків.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ньому Полякова обурилась, що під останнім постом з донькою їй стали писати, ніби вона зажерлася. Зірка заявила, що працює "як довбаний гужовий кінь", щоб заробляти гроші (відео дивіться нижче).

"Досить рахувати чужі гроші!" Полякова жорстко відповіла заздрісникам

Фото: 24tv.ua

"Я виклала відео — екранізацію майбутнього з гіроскутером з моєю Алісою...Ви знаєте, дивуюся коментарям. Люди пишуть про те, що я зажерлася і всяке таке. Народ, щоб "жерти" свій хліб, я даю 250-260 концертів в рік. Я працюю практично кожен день. Я не вилажу з машин і аеропортів, я не бачу дітей, я працюю 24 години на добу. Я утримую величезний колектив, я плачу величезні зарплати і я плачу великі податки. Щоб заробляти свої гроші, я пашу як довбаний гужовий кінь", — висловилася Оля.

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Також співачка додала, що якби заздрісники працювали так, як вона, то й жили б відповідно.

"Досить рахувати чужі гроші!" Полякова жорстко відповіла заздрісникам

Оля Полякова

Фото з Instagram

"Ви б у моєму режимі не витримали і місяця. Це абсолютно точно! А якби і витримали так працювати, то і жили як я. Розумієте? Припиніть рахувати чужі гроші", — підсумувала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова дала жорстку відсіч своїм фоловерам в соціальній мережі, які критикували її за відверті фото і застосування фотошопу.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ну ш о джинсу полуили
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