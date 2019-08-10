"Досить нас залякувати!" Відомий комік жорстко звернувся до влади на мітингу в Москві

Російський комік Данила Поперечний виступив з жорсткою заявою на мітингу в Москві під гаслом "Повернемо собі право на вибори".

Він виступив на сцені із закликом до влади перестати залякувати людей та постійно їм брехати, передає Telegram-канал The Bell daily.

"Вони намагаються нас залякати. Ми правда їх боїмося? Тих, хто виходить на зустріч з мирними людьми в касках і жилетах. Вони встановлюють камери – ми приховуємо свої обличчя? Ми не екстремісти і не злочинці, ми просто громадяни. Досить нас залякувати", – заявив він.

Данила Поперечний Кадр з трансляції

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За словами Поперечного, влада РФ заводить на простих громадян кримінальні справи. "На тих, хто просто кинув стаканчик, але ви свідомі громадяни все одно тут. Я пишаюся, що живу з вами в одній країні", – пыдсумував він.

Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися ,: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.

Данила Поперечний "Відкрита редакція"

Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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