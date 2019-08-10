"Досить нас залякувати!" Відомий комік жорстко звернувся до влади на мітингу в Москві

Російський комік Данила Поперечний виступив з жорсткою заявою на мітингу в Москві під гаслом "Повернемо собі право на вибори".
Він виступив на сцені із закликом до влади перестати залякувати людей та постійно їм брехати, передає Telegram-канал The Bell daily.
"Вони намагаються нас залякати. Ми правда їх боїмося? Тих, хто виходить на зустріч з мирними людьми в касках і жилетах. Вони встановлюють камери – ми приховуємо свої обличчя? Ми не екстремісти і не злочинці, ми просто громадяни. Досить нас залякувати", – заявив він.
Данила Поперечний
Кадр з трансляції
За словами Поперечного, влада РФ заводить на простих громадян кримінальні справи. "На тих, хто просто кинув стаканчик, але ви свідомі громадяни все одно тут. Я пишаюся, що живу з вами в одній країні", – пыдсумував він.
Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися ,: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.
Данила Поперечний
"Відкрита редакція"
Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.
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