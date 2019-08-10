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"Досить нас залякувати!" Відомий комік жорстко звернувся до влади на мітингу в Москві

1.4т Читати матеріал російською

Російський комік Данила Поперечний виступив з жорсткою заявою на мітингу в Москві під гаслом "Повернемо собі право на вибори".

Він виступив на сцені із закликом до влади перестати залякувати людей та постійно їм брехати, передає Telegram-канал The Bell daily.

"Вони намагаються нас залякати. Ми правда їх боїмося? Тих, хто виходить на зустріч з мирними людьми в касках і жилетах. Вони встановлюють камери – ми приховуємо свої обличчя? Ми не екстремісти і не злочинці, ми просто громадяни. Досить нас залякувати", – заявив він.

Данила Поперечний

Данила Поперечний

Кадр з трансляції

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Украинский флаг на митинге в Москве 10 августа

За словами Поперечного, влада РФ заводить на простих громадян кримінальні справи. "На тих, хто просто кинув стаканчик, але ви свідомі громадяни все одно тут. Я пишаюся, що живу з вами в одній країні", – пыдсумував він.

Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися ,: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.

Данила Поперечний

Данила Поперечний

"Відкрита редакція"

Багато знаменитостей в момент проведення фестивалю вирушили на масові акції протестів. Серед них виявилися: Юрій Дудь, Oxxxymiron, Fаce і багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес протест
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Так пусть этот юморист, сам лично, отлавливает провокаторов на митинге.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто это вообще?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Захаров Дмитрий, а х.з. Говорят знаменитый, значит на б/Украине его все знают, потому что в РФ я этой рожи ни разу не видал.
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