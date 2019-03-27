"Досить худнути!" Фанатів налякав змучений вигляд Могилевської

Шанувальники української співачки і продюсера Наталі Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд.

На новому фото в Instagram Могилевська позує, тримаючи в руках букет білих троянд.

"Допоможи квітам розпуститися в серці ближнього і... повертайся в свій сад... Рідко зустрічаються такі білосніжні квіти", - написала співачка.

Користувачі порадили негайно припинити схуднення і запропонували самі нагодувати зірку. "Наталю, досить худнути! Невже з вашого оточення нікому сказати, що ви вже перейшли поріг "гарненька" і "прикольна", "Обличчя постаріло дуже. Досить худнути!!!!!", "Ви ще худнете? Або підтримуєте і тримаєте себе в формі?"," Жінка повинна бути в тілі. Одужуй, Наталі!", - коментували фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Могилевська заступилася за співачку MARUV, яка перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019 і викликала скандал.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!