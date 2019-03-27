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"Досить худнути!" Фанатів налякав змучений вигляд Могилевської

2.8тЧитати матеріал російською

Шанувальники української співачки і продюсера Наталі Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд.

На новому фото в Instagram Могилевська позує, тримаючи в руках букет білих троянд.

"Допоможи квітам розпуститися в серці ближнього і... повертайся в свій сад... Рідко зустрічаються такі білосніжні квіти", - написала співачка.

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Користувачі порадили негайно припинити схуднення і запропонували самі нагодувати зірку. "Наталю, досить худнути! Невже з вашого оточення нікому сказати, що ви вже перейшли поріг "гарненька" і "прикольна", "Обличчя постаріло дуже. Досить худнути!!!!!", "Ви ще худнете? Або підтримуєте і тримаєте себе в формі?"," Жінка повинна бути в тілі. Одужуй, Наталі!", - коментували фанати.

"Досить худнути!" Фанатів налякав змучений вигляд Могилевської
"Досить худнути!" Фанатів налякав змучений вигляд Могилевської

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Могилевська заступилася за співачку MARUV, яка перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019 і викликала скандал.

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Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Фигура то стройная, но р.жа кривая
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