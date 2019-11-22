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22 листопада • оновлено в 19:57
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"Досить бухати!" Віторган зчепився у мережі з росіянами через День Перемоги

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Колишній чоловік Ксенії Собчак, актор Максим Віторган посварився в мережі через звинувачення в неповажному ставленні до святкування Дня Перемоги.

Приводом послужила публікація артиста в Instagram про те, що він разом із колишнім чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі Миколою Валуєвим відвідав меморіал.

Віторган посварився в мережі через 9 травня

Віторган посварився в мережі через 9 травня

"З Миколою Валуєвим на висоті 112 біля ДОТу Тіпанова. Звідси, в тому числі, вівся артобстріл Ленінграда. Я заліз на меморіал (раніше тут було чисте поле, зараз заважають дерева) і, дійсно, все місто на долоні. Микола, якщо чесно, здивував мене дуже особистим й людським ставленням до теми війни. Його міркування геть позбавлено патетики-переможної бравади. Розповів про діда – військового сапера-водолаза. Назвав "Блокадну книгу" Граніна-Адамовича "біблією для ленінградців", – розповів Вікторган під фото.

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Один з фоловерів у відповідь накинувся на актора, ніби той раніше оголосив, що 9 травня – не його свято.

Максим Віторган і Микола Валуєв біля ДОТу Тіпанова

Максим Віторган і Микола Валуєв біля ДОТу Тіпанова

instagram / mvitorgan

"Дивно, що Валуєв з тобою спілкується. Ще дивніше, що на тему війни. Ви ж, Максиме, заявили, що 9 травня не святкуєте. Мовляв, не ваше свято", – написав підписник.

У відповідь Вікторган прокоментував розумові здібності цієї людини, пояснивши, що нічого подібного раніше не заявляв.

"Дивно те, що у вас в голові. Я нічого подібного не заявляв. Бухати й веселитися не треба. Зброєю брязкати не треба. Використовувати Перемогу в своїх політичних цілях не треба", – відпарирував він.

"Досить бухати!" Віторган зчепився у мережі з росіянами через День Перемоги

Шанувальники актора підтримали його, зазначивши, що дійсно він виступав проти гулянь в Росії на 9 травня.

"Я читала інтерв'ю Віторгана, де він говорить, що святкувати цього дня не можна, тому що день пам'яті загиблих доречніше всенародної п'янки. Тисячі людей образилися. Гуляння з алкоголем в день пам'яті мільйонів загиблих вас не ображають?" – обурилася шанувальниця.

"Досить бухати!" Віторган зчепився у мережі з росіянами через День Перемоги

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Віторган присоромив росіян через помпезне святкування Дня Перемоги і заявив, що відзначати, по суті, нічого.

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Читайте всі новини по темі "День Перемоги" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
День Перемоги
Особа
Максим Віторган
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё один гoвнoлиберал отказывает народу в праве праздновать День Победы так, как ему хочется и навязывает свои гнилые представления. Я наследница Победы, два моих деда прошли вoйнy. Пошёл ты в жoпy, максимка. Ты никто.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Кристина Стефанова, а ведь правильно сказал - праздновать нечего. Положили людей в 4 раза больше и разруха в 30 раз хуже проигравших.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Кристина Стефанова, правильно сказали мудрые - "на детях природа отдыхает".
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