Дорослі діти кумирів 90-х: як виглядають нащадки Жукова, Аполлонова, Корольової та інших

У далеких 90-х кумири молоді того часу активно виступали і їздили по гастролях, а їх особисте життя строго контролювалася суворими продюсерами і ретельно приховувалася від шанувальників.

Тепер уже все по-іншому і зірки не бояться відкрито показувати найголовніше в їхньому житті – своїх дітей. OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як виглядають спадкоємці зірок 90-х, що подорослішали, і чим вони займаються.

Діти Сергія Жукова

Сергій Жуков та його четверо дітей Сергій Жуков / Instagram

У соліста популярної російської групи "Руки вгору" Сергія Жукова четверо дітей: Олександра, яка народилася в 2001 році і живе в Чикаго, США, Ніка (народилася в 2008 році), Енджел (народився в 2010-му) і Мирон (народився в 2014-му). У своєму Інстаграм артист охоче ділиться знімками дітей.

Так, старша дочка Жукова Олександра народилася від шлюбу з Оленою Добиндо. Після розлучення батьків дівчинка залишилася з мамою, зараз вони живуть у Чикаго. Олександрі вже 18 років, не виключено, що в майбутньому вона стане відомою актрисою: з раннього дитинства дівчина бере участь у постановках місцевого театру.

Сергій Жуков з донькою Олександрою Сергій Жуков / Instagram

Новини Сергей Жуков поделился трогательными снимками своих детей и жены

Решта троє дітей народилися в шлюбі Сергія Жукова з Регіною Бурд, колишньою солісткою гурту "ВИА Сливки".

Сергій Жуков / Instagram

Сергій Жуков / Instagram

Сергій Жуков / Instagram

Сергій Жуков / Instagram

Сини Андрія Григор'єва-Аполлонова

У соліста надзвичайно популярного в 90-х гурту "Иванушки International" підростають двоє дітей – сини Іван (народився в 2003 році) і Артемій (народився в 2008).

Григор'єв-Апполонов Андрій / Instagram

У 2019 артист розлучився з дружиною Марією, за даними ЗМІ, – через роман жінки з баскетболістом Андрієм Зубковим.

Після розставання Григор'єв-Аполлонов забрав дітей до себе.

Григор'єв-Апполонов Андрій / Instagram

Григор'єв-Апполонов Андрій / Instagram

Андрій Григор'єв-Апполонов з дітьми (на фото біля нього) Григор'єв-Апполонов Андрій / Instagram

Артист каже, що сини не страждають від нестачі спілкування з мамою: виїжджаючи на виступи, він відвозить дітей до Маші.

Син Наташі Корольової

24smi.org

Син ще однієї зірки 90-х, Наташі Корольової, народився 19 лютого 2002 в її шлюбі зі стриптизером Сергієм Глушко, відомим як Тарзан. Хлопчика назвали Архип.

У порівнянні зі своїми батьками, він веде непублічне життя і не відчуває потягу до творчості і сцени. У 9-річному віці хлопчик став захоплюватися японською мовою.

Тарзан з сином 24smi.org

Архип Глушко і Наташа Корольова 24smi.org

Сергій і Наташа, щоб дати своїй дитині найкращу освіту, вирішили відправити сина до Майамі. Разом з бабусею, матір'ю Наташі Корольової, Архип поїхав жити до США, де вступив до школи і продовжив вивчення японської мови.

Донька Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум

Анжеліка Варум / Instagram

Дочка зоряної пари Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум Єлизавета Варум народилася 9 лютого 1999 року.

З 2003 року жила в Маямі з дідусем Юрієм (помер 2014 року), його дружиною і дядьком Михайлом (братом Анжеліки). Навчалася там у коледжі.

Анжеліка Варум / Instagram

Анжеліка Варум / Instagram

Анжеліка Варум / Instagram

Дівчина створила свою рок-групу Without Gravity ("Без тяжіння"), з якої виступала на концертах у школах, пише музику, грає на гітарі.

Анжеліка Варум / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український співак MONATIK нарешті показав молодшого сина Платона. 12 січня дитині виповнилося три роки.

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