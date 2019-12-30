ДОРОШ навчився танцювати балет з солісткою Національної опери України Оленою Горшуновою в новому відео "Завірюха"

ДОРОШ представив новий кліп на авторську пісню "Завірюха".

Виконавець поділився власною щорічною традицією: - У мене є така традиція: кожен свій день народження я пишу пісню, таких пісень уже, напевно, 25-30. Я написав "Завірюха" ще рік тому, на минулий Новий рік. В цьому році мені подумалося: чому б не привітати всіх українців, слухачів і глядачів, такою гарною ліричною піснею?

Режисером відеороботи став відомий український кліпмейкер Віктор Скуратівський. До слова, це не перша робота Скуратівського та артиста "M1 Agency": кліп "Залишимося", знятий в Барселоні, став їх творчим знайомством.

- У нас був план зняти трилер, але не вдалося: пісня занадто лірична і святкова! - посміхається режисер. - Ми намагалися зробити все, щоб викликати у людей світлі новорічні емоції. Сюжет кліпу побудований на поглядах закоханих, на танці пристрасті, на емоційних взаєминах чоловіка і жінки.

Образ ліричного героя втілив сам ДОРОШ, а його кохану зіграла балерина Олена Горшунова, солістка Національної опери України.

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