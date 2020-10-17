Дорофєєва зізналася в інтимних моментах з Позитивом. Відео

Учасники українського поп-гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній), мали романтичні почуття одне до одного на початку своєї кар'єри, а також часто обговорюють секс.

Про це артисти розповіли під час інтерв'ю для проекту "Слава +" на YouTube, коли згадували про старт співпраці, сварках і складнощі в роботі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За два роки до створення гурту, ми зустрілися із Льошею, познайомилися заздалегідь. І у нас навіть було побачення. Тобто, це була закоханість. Потім, коли ми почали працювати разом, це було повне неприйняття один одного. Тому що ми дуже різні. І коли ми вже притерлися, пройшло років зо п'ять, напевно. А коли у нас з'явилася "505" ( "Ім'я 505" – пісня гурту "Время и Стекло", – Ред.), ми стали зовсім по-іншому один на одного дивитися", – зізналася Дорофєєва.

Дорофєєва та Позитив розповіли про почуття. bestin.ua

Також, за словами виконавиці, у них з Позитивом досить близькі стосунки. Навіть розмови на тему сексу, за їхніми словами, сприймаються як щось буденне.

"Ми взагалі любимо поговорити на тему сексу. Ми навіть на заправці купили книгу і читали своєму балету про те, як зробити жінці приємно. Хлопчики, вони трохи молодші за нас, тоді ще здивувалися", – розповіла артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак і телеведучий Володимир Дантес зізнався, через що свариться з дружиною Надею Дорофеєвою, і коли пара планує народжувати дітей.