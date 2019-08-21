Дорофєєва засвітила груди у відвертому топі та викликала ажіотаж

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому сонна позує у топі з дуже глибоким декольте, що підкреслює її груди.

"Знайди Володимира Дантеса. І ось вам сонна фотка з відпустки. Здається це було так давно", – підписала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва показала глибоке декольте Instagram @ nadyadorofeeva

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Шанувальники висловили захоплення Астаф'євою. "Хоч ти й сонна, але все одно, така гарна", "Яка красива", "Надя, ти як яскравий промінчик, який все висвітлює і всіх надихає", "Крихітка", "Важка нічка була", – прокоментували користувачі.

Фото: instagram / nadyadorofeeva

Як повідомлялося OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва порадувала шанувальників пікантним образом в прозорому топі, через який було видно білий бюстгалтер.

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