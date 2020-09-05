Дорофєєва засвітила груди у пікантному образі
Українська співачка, екс-учасниця гурту "Время и Стекло", Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками серією чергових пікантних фото.
У Instagram-акаунті Дорофєєва опублікувала знімки в образі зайчика Playboy з мюзиклу "Ритм".
На фото зірка позує у чорному боді з глибоким декольте і колготках-сіточках. Образ доповнили метелик на шиї, високі рукавички і хвостик зайчика.
"А ви вже бачили мюзикл "Ритм" ? Знаю, як ви багато працювали і хотіли, щоб він усім сподобався! Друзі, так і вийшло! Браво! Кожен номер – це захват!" – підписала серію знімків артистка у мікроблозі.
Шанувальники Дорофеєвої залишилися у захваті від нового образу співачки. У фотоблозі фанати засипали зірку втішними компліментами.
Нещодавно OBOZREVATEL повідомляв, що Дорофєєва захопила мережу постільним кадром у білизні. Під фото зірка міркувала про комплекси і прийнятті себе.