Дорофєєва засвітила груди у пікантному образі

Українська співачка, екс-учасниця гурту "Время и Стекло", Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками серією чергових пікантних фото.

У Instagram-акаунті Дорофєєва опублікувала знімки в образі зайчика Playboy з мюзиклу "Ритм".

На фото зірка позує у чорному боді з глибоким декольте і колготках-сіточках. Образ доповнили метелик на шиї, високі рукавички і хвостик зайчика.

"А ви вже бачили мюзикл "Ритм" ? Знаю, як ви багато працювали і хотіли, щоб він усім сподобався! Друзі, так і вийшло! Браво! Кожен номер – це захват!" – підписала серію знімків артистка у мікроблозі.

Надя Дорофєєва в пікантному образі.

Надя Дорофєєва в мюзиклі "Ритм".

Надя Дорофєєва в образі зайчика Playboy.

Шанувальники Дорофеєвої залишилися у захваті від нового образу співачки. У фотоблозі фанати засипали зірку втішними компліментами.

Коментарі шанувальників до образу Наді Дорофєєвої.

Схвальні коментарі користувачів мережі до образу Наді Дорофєєвої.

Коментарі фанатів до образу Наді Дорофєєвої.

Нещодавно OBOZREVATEL повідомляв, що Дорофєєва захопила мережу постільним кадром у білизні. Під фото зірка міркувала про комплекси і прийнятті себе.