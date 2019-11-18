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18 листопада • оновлено в 09:38
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Дорофєєва засвітила голі сідниці: мережа в захваті

3.5т
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Українська співачка і учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася гарячим знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала кадр, на якому продемонструвала підтягнуті сідниці.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Інстаграм

Новини
Фотку і свіжішу можна було взяти: чоловік Дорофеєвої виявив себе на надгробній плиті

На фото Дорофєєва в сексуальному кроп-топі зі стразами і коротких чорних шортиках сфотографована в дзеркалі.

"Добре бути неслухняною", - підписала кадр Надя.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Інстаграм

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Інстаграм

Підписники не змогли пройти повз гарячий знімок співачки, і засипали її компліментами:

"Яка ж ти прекрасна", "Найкраща дівчинка", "Дівчинка, ти супер", "Ти така сексі", "Надюша просто божественна".

Дорофєєва засвітила голі сідниці: мережа в захваті
Дорофєєва засвітила голі сідниці: мережа в захваті
Дорофєєва засвітила голі сідниці: мережа в захваті
Дорофєєва засвітила голі сідниці: мережа в захваті
Дорофєєва засвітила голі сідниці: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надя Дорофєєва розповіла про сварки і взаємини з колегою по колективу Позитивом.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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