Дорофєєва засвітила голі сідниці: мережа в захваті

Українська співачка і учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася гарячим знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала кадр, на якому продемонструвала підтягнуті сідниці.

Надя Дорофєєва Інстаграм

На фото Дорофєєва в сексуальному кроп-топі зі стразами і коротких чорних шортиках сфотографована в дзеркалі.

"Добре бути неслухняною", - підписала кадр Надя.

Надя Дорофєєва Інстаграм

Надя Дорофєєва Інстаграм

Підписники не змогли пройти повз гарячий знімок співачки, і засипали її компліментами:

"Яка ж ти прекрасна", "Найкраща дівчинка", "Дівчинка, ти супер", "Ти така сексі", "Надюша просто божественна".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надя Дорофєєва розповіла про сварки і взаємини з колегою по колективу Позитивом.

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