Дорофєєва вразила мережу постільнім знімком у білизні

Українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників пікантним знімком у ліжку.

Артистка позувала лише в білизні і розмірковувала з фанатами на особистій сторінці в Instagram про комплекси і прийняття себе.

"Приймайте і любіть себе. Я поступово роблю кроки у цьому напрямку. Інстаграм диктує: треба шукати кращі ракурси, показувати "робочу" сторону тіла і вигинатися в позах так, щоб сідниці, звичайно ж, були ідеальними. Давайте кайфувати від себе справжніх, ми неповторні у своїй щирості", – висловилася співачка.

Надя Дорофєєва порадувала "домашнім" знімком Instagram Дорофеєвої

Фанати Дорофєєвої активно відреагували на її пост, погодившись з думкою зірки. Багато з них також розхвалили саму Надю за те, що вона виглядає природно і не намагається нав'язувати людям суб'єктивні стандарти краси.

"Спасибі тобі за мотивуючі слова! Це дійсно дуже важливо – любити себе", – погодилися фани.

"Надю, ти просто найкраща! Дякую за сильні слова", – додали інші.

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Фанати похвалили співачку Instagram Дорофєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками відвертими фото, на яких позувала повністю голою.

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