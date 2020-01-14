Дорофєєва вразила мережу гарячим фото в купальнику

Українська співачка та учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників черговим гарячим знімком.
Так, на ньому вона позувала в рожевому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру і підтягнуту "п'яту точку". Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
"День другий. Я поки що зранку роблю зарядку. І досі харчуюся майже правильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся по повній чи тримаєтесь, типу там спорт, ПХ і фреші?" — запитала Дорофєєва.
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.
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