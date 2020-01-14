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14 січня • оновлено в 10:33
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Дорофєєва вразила мережу гарячим фото в купальнику

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Українська співачка та учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників черговим гарячим знімком.

Так, на ньому вона позувала в рожевому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру і підтягнуту "п'яту точку". Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

"День другий. Я поки що зранку роблю зарядку. І досі харчуюся майже правильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся по повній чи тримаєтесь, типу там спорт, ПХ і фреші?" — запитала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і засипали її компліментами.

Дорофєєва вразила мережу гарячим фото в купальнику
Дорофєєва вразила мережу гарячим фото в купальнику
Дорофєєва вразила мережу гарячим фото в купальнику
Дорофєєва вразила мережу гарячим фото в купальнику
Дорофєєва вразила мережу гарячим фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Спокуслива Надя Дорофєєва

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Из-за чего ажиотаж? У миллионов женщин все это есть! То же самое! Успокойтесь!
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