Дорофєєва в прозорому топі розбурхала мережу: гарячі кадри

Солістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників пікантним образом.
У своєму сторіс в Instagram зірка показала селфі, на якому позує в прозорому топі, який вдягла поверх білого бюстгалтера.
Надя Дорофєєва - спукусливе фото
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Таке вбрання Дорофєєва вибрала для концерту гурту в Туреччині. Що примітно, співачка не в перший раз радує фанатів підтягнутою фігурою, вибираючи екстравагантний лук.
Надя Дорофєєва в прозорому топі
Сторіс - Instagram
Образ доповнював класичний макіяж, косички та сережки у вигляді кілець. Також співачка виходила на сцену в чорній відвертій білизні, панчохах у сіточку і піджаку.
Дорофєєва у відвертому вбранні
Сторіс
Надя Дорофєєва в пікантному образі на сцені
Сторіс
"Время и Стекло" - концерт
Сторіс
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва поделілассь спокусливим знімком, який зробила в гримерці перед концертом.
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