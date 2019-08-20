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Дорофєєва в прозорому топі розбурхала мережу: гарячі кадри

1.7т Читати матеріал російською

Солістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників пікантним образом.

У своєму сторіс в Instagram зірка показала селфі, на якому позує в прозорому топі, який вдягла поверх білого бюстгалтера.

Надя Дорофєєва - спукусливе фото

Надя Дорофєєва - спукусливе фото

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Таке вбрання Дорофєєва вибрала для концерту гурту в Туреччині. Що примітно, співачка не в перший раз радує фанатів підтягнутою фігурою, вибираючи екстравагантний лук.

Надя Дорофєєва в прозорому топі

Надя Дорофєєва в прозорому топі

Сторіс - Instagram

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Образ доповнював класичний макіяж, косички та сережки у вигляді кілець. Також співачка виходила на сцену в чорній відвертій білизні, панчохах у сіточку і піджаку.

Дорофєєва у відвертому вбранні

Дорофєєва у відвертому вбранні

Сторіс

Надя Дорофєєва в пікантному образі на сцені

Надя Дорофєєва в пікантному образі на сцені

Сторіс

"Время и Стекло" - концерт

"Время и Стекло" - концерт

Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва поделілассь спокусливим знімком, який зробила в гримерці перед концертом.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Надія Дорофєєва
Теги
шоу-бизнес Краса
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