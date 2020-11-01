Дорофєєва та Позитив дали останній концерт гурту 'Время и стекло'

Відомий український гурт "Время и Стекло" відіграли свій останній концерт в Києві, тим самим практично завершили 10-річну епоху свого існування.

Під час концерту було багато гарячих танців і навіть танго-пасодобль від Дорофєєвої і Позитиву, латинські мотиви, фанк, трохи бродвейських мюзиклів і ігрових номерів, несподівані колаборації та музичні експерименти.

На сцені також з'явився репер Потап, який сидячи за роялем виконав разом з зірковою парою їх спільний хіт "Сльоза", а Позитив приєднався на сцені до дуету MONATIK і Наді Дорофєєвої "Глибоко", перетворивши його в тріо.

"Надька, Надюша, прекрасна Надія, мені не віриться, що це наш з тобою останній концерт," останній танець "... Як багато було всього за ці 10 років. Саме ти навчила мене вірити в себе, завдяки тобі я став відповідальним. Я шалено ціную наші розмови - найчесніші і потаємні, які назавжди залишаться тільки нашими секретами. Ми стали з тобою дуже близькими і вірними друзями. Спасибі тобі за сміх, за підтримку і, звичайно ж, за твій талант. Я буду дуже сумувати ", – заявив позитив.

Прощальний концерт в Києві став ретроспективою 10-річного шляху "Время и Стекло", який Дорофєєва та Позитив пройшли пліч-о-пліч, саме тому на сценографії були їх профілі - два великі екрани звернені лицем до лиця.

"Время и Стекло" – це не тільки я і Льоша, це все ті, хто працював з нами ці 10 років. Я буду сумувати. Я вже сумую. І так, ми ніколи не були парою, ніколи навіть не цілувалися. Як добре, що між нами трапився роман, але не любовний, а музичний ", – зізналася Дорофєєва.

А ось репер і продюсер Потап заінтригував шанувальників "Время и Стекло" тим, що артистів чекає якийсь новий проект, про який скоро всі дізнаються.

"Время и Стекло" ставав кращим гуртом чотири роки поспіль, отримала всі можливі нагороди і премії, зібрала Палац Спорту, стільки домоглася! Потрібно мати сміливість піти на піку – це фінальна точка, без якої неможливо було б закрити гурт. Надя і Позитив гідні сольної кар'єри. Тому ми прощаємося з гуртом "Время и Стекло", але не з друзями. Попереду нас чекає нова спільна історія, яка почнеться зовсім скоро", – розповідав Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гурт "Время и Стекло" випустили фільм про своє наймасштабніше шоу.