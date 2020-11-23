Дорофєєва стала першою українською співачкою, яка очолила чарт Apple Music-2020

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила першу сольну пісню Gorit, очолила престижний чарт Apple Music 2020. Вона стала першою українською артисткою, котра посіла перше місце в престижному рейтингу.

Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба виконавиці. Так, сольний трек Дорофєєвої став №1 в українському iTunes і увійшов відразу в кілька чартів на Apple Music: "Головні новинки", "Майбутні хіти", "Хіти України" і "Попкорн" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Також пісня стала першою у "TOP 100 Songs" українського сегмента Apple Music. Таким чином артистка стала першою серед українських виконавців, хто очолив чарт 2020 року.

Трек Дорофєєвої очолив чарт в Apple Music. Скриншот

Відзначимо, за перший день після публікації кліп Gorit також посів 1 місце в трендах YouTube, набравши понад 1 млн переглядів. Всього кліп подивилися майже 2 млн користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша сольна пісня Наді Дорофєєвої викликала неоднозначну реакцію у шанувальників артистки.