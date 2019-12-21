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21 грудня • оновлено в 13:53
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"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото

2.4т
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Українська співачка та учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в напівпрозорій чорній сукні, засвітивши сексуальну білизну та соковиту "п'яту точку". Зазначимо, що в руках Дорофєєва тримала знімок свого колеги по сцені Позитива.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Судячи з усього цей грудень на Позитиві", — написала співачка.

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Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімка Дорофеєвої, і засипали її компліментами.

"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото
"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі.

Надя Дорофєєва у відвертій білизні

Надя Дорофєєва у відвертій білизні

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Спокуслива Надя Дорофєєва

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Дорофєєва
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