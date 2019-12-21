"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото

Українська співачка та учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в напівпрозорій чорній сукні, засвітивши сексуальну білизну та соковиту "п'яту точку". Зазначимо, що в руках Дорофєєва тримала знімок свого колеги по сцені Позитива.

Надя Дорофєєва Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Судячи з усього цей грудень на Позитиві", — написала співачка.

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімка Дорофеєвої, і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі.

Надя Дорофєєва у відвертій білизні Фото: instagram/nadyadorofeeva

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!