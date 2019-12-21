"Класна д*па": напівгола Дорофєєва схвилювала мережу пікантним фото

Українська співачка та учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в напівпрозорій чорній сукні, засвітивши сексуальну білизну та соковиту "п'яту точку". Зазначимо, що в руках Дорофєєва тримала знімок свого колеги по сцені Позитива.
Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
"Судячи з усього цей грудень на Позитиві", — написала співачка.
Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімка Дорофеєвої, і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі.
Надя Дорофєєва у відвертій білизні
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.
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