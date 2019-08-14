Дорофєєва розповіла про неприємний інцидент в аеропорту: подробиці

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про неприємний інцидент в аеропорту.

Так, за словами зірки, вже втретє за місяць у неї зникає багаж під час перельотів. Останній раз це відбулося по дорозі в Одесу. Про це Надя повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

"Отже, в третій раз за місяць не приїхала валіза? На цей раз ми опинилися в Одесі на Вечірньому кварталі і часу було так мало, щоб щось знайти. Але...гостинна Одеса — не дарма я тебе так люблю", — зазначила Дорофєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком у бікіні, який справив фурор у мережі.

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