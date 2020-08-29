Українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася курйозною історією, пов'язаною з еротичною зйомкою для чоловічого журналу Playboy.

Про це йшла мова в YouTube-шоу "2POPODCAST". За словами артистки, коли їй запропонували знятися для Playboy, вона узгодила з керівництвом глянцю, що фотосесія буде чорно-біла та всі її інтимні місця будуть у тіні. Таке прохання Дорофєєва пояснила тим, що дискомфортно почувається, коли на ній мало одягу. Однак, коли знімки з'явилися в мережі, хтось, як зазначила співачка, "підтягнув контрастність і там було все видно" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я соромлюся, коли одягнена занадто відверто і відчуваю дискомфорт. Тому у мене завжди конфліктні моменти зі стилістами через це... Якось я знімала в фотосесії для Playboy. Ми придумали, що всі інтимні місця в тіні – чорно-біла фотосесія. І коли вона вийшла, розумні хлопці підтягли контрастність, і все – там все видно! І я була шокована", – згадала співачка про незручну ситуацію.

Дорофєєва розповіла про конфуз із фотосесією для чоловічого глянцю (Instagram Наді Дорофєєвої)

Вона також додала, що відверті фотосесії допомогли їй розкріпачитися, прийняти та полюбити себе й своє тіло.

"У мене все життя були комплекси, що я дуже худенька. І якраз усі ці фотосесії допомогли мені прийняти та полюбити себе", – зізналася Надя.

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