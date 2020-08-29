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Дорофєєва розповіла про конфуз із фотосесією для чоловічого глянцю

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Дорофєєва розповіла про конфуз із фотосесією для чоловічого глянцю

Дорофєєва розповіла про конфуз із фотосесією для чоловічого глянцю (Instagram Наді Дорофєєвої).

Українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася курйозною історією, пов'язаною з еротичною зйомкою для чоловічого журналу Playboy.

Про це йшла мова в YouTube-шоу "2POPODCAST". За словами артистки, коли їй запропонували знятися для Playboy, вона узгодила з керівництвом глянцю, що фотосесія буде чорно-біла та всі її інтимні місця будуть у тіні. Таке прохання Дорофєєва пояснила тим, що дискомфортно почувається, коли на ній мало одягу. Однак, коли знімки з'явилися в мережі, хтось, як зазначила співачка, "підтягнув контрастність і там було все видно" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я соромлюся, коли одягнена занадто відверто і відчуваю дискомфорт. Тому у мене завжди конфліктні моменти зі стилістами через це... Якось я знімала в фотосесії для Playboy. Ми придумали, що всі інтимні місця в тіні – чорно-біла фотосесія. І коли вона вийшла, розумні хлопці підтягли контрастність, і все – там все видно! І я була шокована", – згадала співачка про незручну ситуацію.

Дорофєєва розповіла про конфуз із фотосесією для чоловічого глянцю (Instagram Наді Дорофєєвої)

Дорофєєва розповіла про конфуз із фотосесією для чоловічого глянцю (Instagram Наді Дорофєєвої)

Вона також додала, що відверті фотосесії допомогли їй розкріпачитися, прийняти та полюбити себе й своє тіло.

"У мене все життя були комплекси, що я дуже худенька. І якраз усі ці фотосесії допомогли мені прийняти та полюбити себе", – зізналася Надя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Володимир Дантес ділився курйозною історією про те, як зустрівся з шанувальником у туалеті.

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