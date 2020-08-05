Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність

Українська співачка, ексучасниця "Время и Стекло" Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність, яка нібито стала причиною розпаду групи.

У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" артистку спитали, чи не хоче вона відпочити після 10-річної роботи в дуеті з Позитивом і піти в декрет. Знаменитість зізналася, що справді потребує відпочинку, але це не пов'язано з вагітністю.

Дорофєєва розповіла, що плоский живіт – підтвердження того, що вона не при надії. У співачки навіть з'явився легенький прес. Зірка також повідомила, що через карантин довелося взяти паузу, група скасувала близько 50 концертів в рамках прощального туру.

Надя Дорофєєва та Позитив nv.ua

"Було багато зустрічей в Zoom. Зізнаюся, у нас вже була маленька репетиція з музикантами до нашого великого концерту. І це буде унікальний, абсолютно інший концертний тур "Время и Стекло", не схожий ні на що, що було раніше ", – сказала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантними пляжними фото. На них вона позує в червоному купальнику з високою талією в басейні на подвір'ї свого будинку