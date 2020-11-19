Дорофєєва презентувала першу сольну пісню і кліп: в мережі ажіотаж

Юля Ухіна Люди 21:23, 19.11.2020 Оновлено: 21:39, 19.11.2020

Українська співачка Надя Дорофєєва представила свою першу сольну композицію під назвою "Горит" та кліп на неї.

Відповідне відео артистка опублікувала на особистому YouTube-каналі. У пісні вона співає про кохання і захоплення (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Коли падаєш в кохання з головою, і ще не знаєш – це до ранку? А може навіть довше? А може назавжди?" Цей кліп – відображення того, як я змінилася, і того, яка я зараз. Разом з режисеркою Танею Муіньо та її командою ми створили історію про естетику і стиль нової DOROFEEVA", – йдеться в описі до публікації.

скріншот з відео
скріншот з відео

Шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи Дорофеєвої. Користувачі мережі привітали співачку з початком сольної кар'єри й заявили – це найкраще, що вони чули у її виконанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу.

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