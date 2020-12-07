Дорофєєва потрапила у світовий топчарт Shazam зі своєю першою сольною піснею

Співачка Надя Дорофєєва не так давно почала сольну кар'єру, але вже стала першою українською артисткою цьогоріч, яка очолила головний чарт Apple Music і посідає перше місце вже більш ніж два тижні.

Також її трек "Gorit" набрав понад 200 тисяч прослуховувань у Spotify і увійшов у топ-200 світового Shazam. Про це OBOZREVATEL розповіли в пресслужбі співачки.

Варто відзначити, що також за перший день після публікації кліп "Gorit" посів 1 місце в трендах YouTube, набравши понад 1 млн переглядів. Наразі всього кліп подивилися 6 млн користувачів.

Дорофєєва потрапила в топ-200 світового Shazam Пресслужба Дорофєєвої

Дорофєєва увійшла в світовий чарт Shazam Пресслужба Дорофєєвої

"Gorit" набрав понад 200 тисяч прослуховувань у Spotify Пресслужба Дорофєєвої

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила першу сольну пісню "Gorit" і кліп на неї, в якому постала в дуже несподіваних і сексуальних образах.

Пізніше пісня викликала неоднозначну реакцію у шанувальників артистки.

Також Дорофєєва вперше виступила із сольним номером на шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес заявив, що може заспівати дуетом зі своєю дружиною.