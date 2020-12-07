Дорофєєва потрапила у світовий топчарт Shazam зі своєю першою сольною піснею

Софія Ковнір Люди 15:45, 7.12.2020 Оновлено: 16:06, 7.12.2020

Співачка Надя Дорофєєва не так давно почала сольну кар'єру, але вже стала першою українською артисткою цьогоріч, яка очолила головний чарт Apple Music і посідає перше місце вже більш ніж два тижні.

Також її трек "Gorit" набрав понад 200 тисяч прослуховувань у Spotify і увійшов у топ-200 світового Shazam. Про це OBOZREVATEL розповіли в пресслужбі співачки.

Варто відзначити, що також за перший день після публікації кліп "Gorit" посів 1 місце в трендах YouTube, набравши понад 1 млн переглядів. Наразі всього кліп подивилися 6 млн користувачів.

Дорофєєва потрапила в топ-200 світового Shazam
Пресслужба Дорофєєвої
Дорофєєва увійшла в світовий чарт Shazam
Пресслужба Дорофєєвої
"Gorit" набрав понад 200 тисяч прослуховувань у Spotify
Пресслужба Дорофєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес заявив, що може заспівати дуетом зі своєю дружиною.

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