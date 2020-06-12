Дорофєєва показала пишні груди на камеру: пікантне фото
Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.
Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в укороченій толстовці з пікантним декольте і спортивних штанах.
Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Дорофеєвої та засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.