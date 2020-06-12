Дорофєєва показала пишні груди на камеру: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 19:19, 12.06.2020 Оновлено: 19:22, 12.06.2020

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в укороченій толстовці з пікантним декольте і спортивних штанах.

Надя Дорофєєва
Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва засвітила пишні груди
Instagram Наді Дорофєєвої

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Дорофеєвої та засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Instagram Наді Дорофєєвої
Спокуслива Надя Дорофєєва
Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії
Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Instagram Наді Дорофєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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