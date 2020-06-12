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12 червня • оновлено в 19:34
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Дорофєєва показала пишні груди на камеру: пікантне фото

1.7т
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Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в укороченій толстовці з пікантним декольте і спортивних штанах.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва засвітила пишні груди

Надя Дорофєєва засвітила пишні груди

Instagram Наді Дорофєєвої

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Дорофеєвої та засипали її компліментами.

Дорофєєва показала пишні груди на камеру: пікантне фото
Дорофєєва показала пишні груди на камеру: пікантне фото
Дорофєєва показала пишні груди на камеру: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Instagram Наді Дорофєєвої

Спокуслива Надя Дорофєєва

Спокуслива Надя Дорофєєва

Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Instagram Наді Дорофєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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