Дорофєєва показала пишні груди на камеру: пікантне фото

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в укороченій толстовці з пікантним декольте і спортивних штанах.

Надя Дорофєєва Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва засвітила пишні груди Instagram Наді Дорофєєвої

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Дорофеєвої та засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Instagram Наді Дорофєєвої

Спокуслива Надя Дорофєєва Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Instagram Наді Дорофєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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