Дорофєєва, Мадонна і Джолі показали свої екзотичні тату: що вони означають

Майлі Сайрус втратила рахунок своїм татуюванням, а Регіна Тодоренко пошкодувала і довго плакала, коли набила собі кривий символ на пальці.

Знаменитості люблять прикрашати себе незвичайними малюнками і написами, які залишаються на тілі назавжди. OBOZREVATEL розібрався, які загадки в собі таять татуювання Наді Дорофєєвої, Регіни Тодоренко, Майлі Сайрус, Анджеліни Джолі і Мадонни.

Українська співачка обожнює незвичайні написи на тілі. За словами Наді, всі її татуювання у чомусь їй допомагають. Так, рядок "all you need is love" є особистим переконанням Дорофеєвої, слово "dodo" – це її нік, яким артистка також назвала свій магазин одягу, "create" на руці – спонукання творити, а "harmony" на шиї – заклик до гармонії. Всього у красуні близько десяти тату.

Тату на зап'ястях Наді Дорофєєвої. Instagram Наді Дорофєєвої

"У кожної свій сенс і енергетика. Наприклад, першу "all you need is love "(все, що вам потрібно, це любов. Прим. Авт.) Я набила в Мексиці під час зйомок кліпу "Забери". Це рядок з пісні Бітлз , яка є моєю улюбленою групою і моє життєве кредо", – розповідала раніше Надя Дорофєєва.

Напис на тілі Наді Дорофєєвої. Instagram Наді Дорофєєвої

Під час зйомок програми "Орел і решка" на Таїті Регіна Тодоренко вирішила зробити татуювання особливим древнім методом у місцевого майстра. Однак, найкращий татуювальник Полінезії виявився підсліпуватим старим, тому тату Регіни на пальці у вигляді трьох трикутників і декількох точок вийшло кривуватим. Результат настільки не сподобався телеведучій, що вона розплакалася і не розмовляла зі знімальною групою деякий час.

Невдале тату Регіни Тодоренко. Instagram Регіни Тодоренко

Всього у американської співачки близько 74 тату. Відомо, що Майлі набила собі написи і невеликі малюнки на вусі, під грудьми, на обох руках і навіть на ступнях.

Тату Майлі Сайрус. Instagram Майлі Сайрус

За останні роки на її тілі з'явилися такі написи, як "Любов ніколи не вмирає", "Просто дихай", "Погана", малюнки у вигляді сердець, ловця снів, черепів, скелетів, якорів і безліч інших, рахунок яким артистка давно втратила.

Карта татуювань Майлі Сайрус. tattoo-photo.ru

Складну особистість актриси можна спробувати "розгадати" по її оригінальним тату. Так, на її лівому плечі ззаду над лопаткою набита буддійська молитва. Джолі зробила це татуювання, коли була в Камбоджі і усиновила місцевого хлопчика. На лівому плечі у Анджеліни красується список географічних координат – місць, де народилися колишній чоловік Бред Пітт і їхні діти. А найбільше татуювання Джолі зробив колишній монах, а нині знаменитий тату-майстер Аджарн Ноо Канпай. Відомо, що на спині актриси зображені священні тайські Янти – стихії і континенти.

Тату Анджеліни Джолі.

А ось 62-річна Мадонна на початку грудня 2020 року зробила своє перше в житті татуювання. Співачка придумала оригінальний напис "LRDMSE". Це абревіатура імен всіх дітей Мадонни: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі, Стелли і Естер.

Первои тату Мадонни. Instagram Мадонни

