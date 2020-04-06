"Так можна зберегти життя": Дорофєєва і Дантес показали, чим займаються на карантині "

Зірки українського шоу-бізнесу приєдналися до соціального проекту #залишайсявдома. Так, співачка Надія Дорофєєва та її чоловік музикант Володимир Дантес розповіли, як цікаво провести час на карантині

Крім того, вони закликали допомагати літнім людям. Про це повідомили в Telegram-каналі "Офіс президента".

"Ти вдома? Ми теж. Ти ж знаєш, що так можна зберегти життя багатьом людям. Та й вдома можна цікавим позайматися: вранці зарядка, медитація, книги почитати. Ще дуже важливо допомагати чим можеш, особливо літнім людям", - сказало подружжя.

Проект створений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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