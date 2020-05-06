Дорофєєва блиснула струнким тілом в ультракоротких шортах: спокусливі фото

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася стрункою фігурою в коротких шортах. Так, артистка позувала в коротких шортах, демонструючи стрункі ноги.

Пікантні фотографії знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціально мережі Instagram.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

"Ти дуже красива", "Ти така гарна. Обожнюю тебе, ти завжди піднімеш настрій", "Яка ж ти гарна", "Красуня", "Ці фотографії життєрадісні, аж посмішка на обличчі з'явилася", "Красуня на все життя", - коментують знімки в мережі.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надя Дорофєєва та її чоловік музикант Володимир Дантес розповіли, як цікаво провести час на карантині.

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