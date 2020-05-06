Дорофєєва блиснула струнким тілом в ультракоротких шортах: спокусливі фото

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася стрункою фігурою в коротких шортах. Так, артистка позувала в коротких шортах, демонструючи стрункі ноги.
Пікантні фотографії знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціально мережі Instagram.
instagram.com/nadyadorofeeva
# ПрівичкаБитьОсознанним - проект @ohmylook про розумне споживання і про те, як просто бути його Амбассадор 🙏🏻 📷 @karpiy Я віддаю в Oh My Look! плаття від клёвого бренду @jealousyclothes; знаменитого режисера Тані Муінне, яка знімала кліпи "Время и Стекло", відео на наш дует з MONATIK @monatik_official "Глибоко ...", кліпи для Katy Perry та Rosalia, і є автором всіх кліпів Діми. Обожнюю її творчість у всіх проявах і дуже люблю цю сукню. Вирішила віддати саме його, тому що хотіла, щоб це було щось особливе. Його можна надягати самостійно або носити під велосипедки – буде супер! Оскільки Oh My Look! - історія не тільки про сукнях, та й я рідко ношу їх у повсякденному житті, другий образ вийшов протилежний. Не пам'ятаю, звідки ця куртка, але я її сильно любила. А ось шорти-спідниця – це ексклюзив від Соні Солтес @sonya_soltes. Саме в них я знімалася в кліпі "Навернопотомучто". Всі образи з проекту можна буде орендувати в Oh My Look! відразу після карантину.
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
"Ти дуже красива", "Ти така гарна. Обожнюю тебе, ти завжди піднімеш настрій", "Яка ж ти гарна", "Красуня", "Ці фотографії життєрадісні, аж посмішка на обличчі з'явилася", "Красуня на все життя", - коментують знімки в мережі.
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надя Дорофєєва та її чоловік музикант Володимир Дантес розповіли, як цікаво провести час на карантині.
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