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1 березня • оновлено в 13:54
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Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу: відверте фото

2.4т
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Українська співачка і солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком. На ньому вона позувала в чорному купальнику демонструючи струнку фігуру.

Фото Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу

instagram.com/nadyadorofeeva

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Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Які губки, яка гарна талія!", "Найкрасивіша", "Надюшка, шалена імператриця", "Яка гарна спина", "Дуже красива", "Нічого нового, як завжди, коли нема чим здивувати - показуй всім ж*пу ", - коментують фото в мережі.

Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу
Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу
Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу
Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу
Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу

Зазначимо, що дівчина часто радує шанувальників відвертими фото, на яких вона демонструє струнку фігуру.

Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу

instagram.com/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Надія Дорофєєва
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