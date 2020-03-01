Дорофєєва блиснула сідницями і схвилювала мережу: відверте фото

Українська співачка і солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком. На ньому вона позувала в чорному купальнику демонструючи струнку фігуру.
Фото Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/nadyadorofeeva
"Які губки, яка гарна талія!", "Найкрасивіша", "Надюшка, шалена імператриця", "Яка гарна спина", "Дуже красива", "Нічого нового, як завжди, коли нема чим здивувати - показуй всім ж*пу ", - коментують фото в мережі.
Зазначимо, що дівчина часто радує шанувальників відвертими фото, на яких вона демонструє струнку фігуру.
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.
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