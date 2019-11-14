Дорн зняв римейк на перший в історії України кліп: відео

Український музикант Іван Дорн випустив римейк кліпу "Танці" гурту "Воплі Відоплясова", який вийшов у 1989 році.

У відповідному відео також знялися телеведучий Володимир Остапчук, Ян Гордієнко (YanGo) і шоумен Андрій Шабанов. Спродюсував ролик музичний портал "СЛУХ".

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Оператором і режисером римейка став Артем Григорян. Олександр Піпа, басист, співзасновник і колишній учасник "Воплі Відоплясова", надав для зйомок ту саму бас-гітару з оригінального кліпу 1989 року.

Відео "Танці" стало першим музичним відео в історії українського шоубізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн обурив користувачів новим спільним треком "Мужа дома нету" з російською співачкою Zventa Sventana і кліпом до нього.

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