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14 листопада • оновлено в 11:02
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Дорн зняв римейк на перший в історії України кліп: відео

1.2т
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Український музикант Іван Дорн випустив римейк кліпу "Танці" гурту "Воплі Відоплясова", який вийшов у 1989 році.

У відповідному відео також знялися телеведучий Володимир Остапчук, Ян Гордієнко (YanGo) і шоумен Андрій Шабанов. Спродюсував ролик музичний портал "СЛУХ".

Дорн зняв римейк на перший в історії України кліп: відео
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Оператором і режисером римейка став Артем Григорян. Олександр Піпа, басист, співзасновник і колишній учасник "Воплі Відоплясова", надав для зйомок ту саму бас-гітару з оригінального кліпу 1989 року.

Відео "Танці" стало першим музичним відео в історії українського шоубізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн обурив користувачів новим спільним треком "Мужа дома нету" з російською співачкою Zventa Sventana і кліпом до нього.

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Іван Дорн
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Дорн на миротворце уже? Он же у агрессора гастролирует регулярно.
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