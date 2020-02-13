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13 лютого • оновлено в 16:25
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Дорн осоромився під час виконання пісні в караоке: відео

1.4т
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Український музикант Іван Дорн, який випустив зворушливий кліп на згадку про лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, осоромився під час виконання пісні Земфіри.

Так, в мережі з'явилося відео на якому артист виконує композицію співачки в караоке, але при цьому абсолютно не потрапляє в ноти. Ролик опублікували в Telegram-каналі "Тільки нікому".

Дорн осоромився під час виконання пісні в караоке: відео

Іван Дорн

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В оригінальному виконанні пісня звучить інакше.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український музикант Іван Дорн вирішив зав'язати з кар'єрою співака і стати актором. Таку заяву він зробив, коментуючи зйомки у фільмі Серебреннікова "Петрови в грипі".

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Автор
Марія Дідик
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