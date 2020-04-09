Допоможе з лікуванням інших пацієнтів: зірка "Дом-2", яка перехворіла коронавірусом, стала донором

Анна Міхно люди 12:08, 9.04.2020

Зірка "Дом-2" і колишня дівчина російського репера Гуфа Анастасія Кіушкіна, яка перехворіла коронавірусом, стала донором плазми.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Анастасія Кіушкіна
kleo.ru

Так, повідомляється, що в крові одужавших є антитіла, які можуть допомогти з лікуванням інших пацієнтів. Кіушкіна здала 650 мл плазми – цього вистачить на двох тяжкохворих. За це дівчині навіть заплатили 4800 рублів.

Анастасія Кіушкіна
kleo.ru

"Відновлюватись буду два тижні, після знову буду готова до донорства. І точно зроблю це знову",поділилася своїми планами Анастасія.

Анастасія Кіушкіна та Гуф
vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети.

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