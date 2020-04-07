Старша донька покійного журналіста Сергія Доренка Катерина отримала опіки обличчя та правої руки після конфлікту з сусідкою.

Так, за словами дівчини, вона була у своєму будинку в Підмосков'ї, коли побачила, що жінка на своїй ділянці розпалила велике багаття. Донька журналіста зробила зауваження сусідці заявивши, що вогонь може перекинутися на інші будинки, проте у відповідь почула потік нецензурної лайки. Тоді Катерина стала знімати те, що відбувається на відео, через що друга розлютилася і вдарила її по голові палаючою палицею. Про це повідомляє Starhit.

Сергій Доренко і його донька Катерина

"Я сиділа на веранді, слухала музику, раптом побачила яскраве полум'я на сусідній ділянці, вогнище було дуже високим. Я підійшла до паркану сусідки, щоб запитати, чи не загрожує нам пожежа. На що отримала у відповідь шквал нецензурної лайки... Тоді я стала на підвищення і почала знімати те, як сусідка розводить величезне багаття. Вона роздмухувала полум'я, ворушачи гілки довгою палицею. Помітивши мене, вона знову стала висловлювати агресію в мою адресу, а потім підійшла і вдарила мене тієї самою палаючою палицею. Просто дивом не потрапила мені в око. Зате обпекла мені щоку і праву руку, я втратила рівновагу і вдарилася головою", – розповіла Катерина.

Сергій Доренко з донькою Фото: starhit.ru

До речі, після того, що сталося, донька Доренка звернулася в травматологічне відділення Одинцовської центральної районної лікарні зі скаргами на сильний головний біль і печіння в ділянці обличчя. Там у Катерини діагностували забій грудного відділу хребта та опіки обличчя та правої кисті. Також вона звернулася в поліцію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський журналіст Сергій Доренко розбився на смерть на мотоциклі в Москві.

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