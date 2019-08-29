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Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

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Донька знаменитого російського композитора Ігоря Крутого, співачка і бізнесвумен Вікторія в четвер, 29 серпня, відзначає свій день народження.

Так, дівчині виповнюється 34 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків Крутої.

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Ігор Крутой і донька Вікторія

Фото: TVNET

Вікторія Крута народилася 29 серпня 1985 року в Москві. Коли дівчинці було чотири роки, її батьки розлучилися. Мати — Ольга, бізнесвумен, після розлучення поїхала в США на постійне місце проживання. У Маямі вона познайомилася з композитором Ігорем Крутим, за якого незабаром вийшла заміж. Ігор усиновив Віку.

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

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В Америці дівчина закінчила драматичну школу "Stella Adler", потім Нью-Йоркський університет, де вчилася за фахом "Бізнес-комунікації". Під час навчання вона взяла участь в зйомках відеокліпу Діми Білана "Я так люблю тебя".

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

У 2008 році, після закінчення вузу, майбутня артистка два роки проходила стажування в американському видавництві популярного журналу "Glamour", а також брала уроки акторської майстерності.

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

У 2011 році співачка випустила дебютний кліп на пісню "Убегу", який зняв режисер Костянтин Черепков. У тому ж році Віка записала кліп "No Breaking Me Down" і взяла участь в телепроекті "Танці з зірками". Записала пісні: "Falling", "Addicted to love", "Run away from you", "Карнавал" (разом з групою "Дискотека Аварія" та GeeGun) та інші.

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

У вересні 2013 року Вікторія відкрила квітковий бутік в центрі Москви. Дівчина стала співвласницею (разом з Вікторією Сощенко) салону квітів і подарунків. Назва флористичного бренду — "Florist Gump".

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута

Фото з Instagram

Також в червні 2014 року падчерка Ігоря Крутого вийшла заміж за ресторатора Давида Берковича. Весілля Вікторії відбулася в Монте-Карло. У 2015 році вона вперше стала мамою. Крута подарувала чоловікові доньку, яку назвали Демі-Роуз.

Доньці Ігоря Крутого — 34: найсексуальніші фото красуні

Вікторія Крута і її чоловік

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія — старша донька Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутий, при цьому, нібито, серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.

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Особа
Ігор Крутий
Місце
Росія
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