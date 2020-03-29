Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна розповіла про подію, яка кардинально змінила її. Такою став переїзд і навчання дівчини в США.
За словами Анни, їй було дуже важко, коли вона приїхала в Америку. Адже вона абсолютно одна і нікого не знала в цьому мегаполісі. Після першого дня в університеті дівчина подзвонила зі сльозами мамі та просила повернутися назад. Однак Заворотнюк сказала доньці "заспокоїтися і потерпіти". Про це Анна написала на особистій сторінці в Instagram.
Анна Заворотнюк
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk
"Зміна місця проживання – це той бар'єр, який не може подолати багато хто через страх змін та інших життєвих обставин. На початку, коли я наважилася на переїзд в Америку, мене переповнювало почуття захоплення та очікування. Але коли я прибула в Штати й усвідомила, що абсолютно одна і нікого не знаю, мене охопило неймовірне відчуття страху і паніки. Мій перший день в університеті закінчився дзвінком мамі, наповнений сльозами та проханням повернутися назад. Моя мама, неймовірно мудра жінка, попросила мене потерпіти хоча б декілька місяців і якщо мені й далі буде так само складно, то звичайно ж я повернуся", – поділилася дівчина.
Анастасія Заворотнюк з донькою Анною
Фото: hellomagazine.com
Анна також зазначила, що дзвінок мамі їй дуже допоміг і з часом її страх перед невідомістю зник.
"Маленькими кроками я почала долати себе і дорослішати. Протягом другого місяця, мого перебування там я нарешті зустріла друзів. І життя відразу ж заграла іншими фарбами. Я дзвонила рідним і з захопленням розповідала про свої досягнення в навчанні та житті в цілому", – підсумувала дочка Заворотнюк.
Анна Заворотнюк
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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