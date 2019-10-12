Донька Заворотнюк вперше пояснила, що відбувається

Донька актриси Анастасії Заворотнюк Анна в коментарях в Instagram під постом про здоров'я матері пояснила, що її родина не з'являється на телеканалах і коментує здоров'я актриси, тому що "не хоче хайпа".

Так, користувачі в коментарях до посту про плітки, які стосуються здоров'я Заворотнюк, вирішили, що рідним актриси пора розкрити карти, щоб зупинити хвилю чуток. Так одна з підписниць помітила, що коли людина стає знаменитою вона повиненна розуміти, що її життя стане цікаве суспільству.

"Вона публічна людина і якщо вже піднялася ця тема, то вибачте, немає диму без вогню. Раз говорять, то значить частинка правди є. Так, звичайно, ці вчинки журналістів аморальні, і я їх не захищаю, але позиція у цій сім'ї сама змушує йти на крайні вчинки", - написала підписниця.

Анастасія Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

У відповідь на це Анна написала, що для їх сім'ї головне - щасливе і спокійне життя актриси.

"Ви не праві і самі собі суперечите. Ми не виходимо на зв'язок з журналістами і не з'являємося в ефірах федеральних каналів бо нам не цікавий хайп, а в першу чергу ми хочемо спокійного й щасливого життя моєї мами, решта не важливо", - заявила дівчина.

Анастасія Заворотнюк зі старшою дочкою Ганною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!