Донька Заворотнюк вперше пояснила, що відбувається

Донька актриси Анастасії Заворотнюк Анна в коментарях в Instagram під постом про здоров'я матері пояснила, що її родина не з'являється на телеканалах і коментує здоров'я актриси, тому що "не хоче хайпа".
Так, користувачі в коментарях до посту про плітки, які стосуються здоров'я Заворотнюк, вирішили, що рідним актриси пора розкрити карти, щоб зупинити хвилю чуток. Так одна з підписниць помітила, що коли людина стає знаменитою вона повиненна розуміти, що її життя стане цікаве суспільству.
"Вона публічна людина і якщо вже піднялася ця тема, то вибачте, немає диму без вогню. Раз говорять, то значить частинка правди є. Так, звичайно, ці вчинки журналістів аморальні, і я їх не захищаю, але позиція у цій сім'ї сама змушує йти на крайні вчинки", - написала підписниця.
Анастасія Заворотнюк
Фото: radiosputnik.ria.ru
У відповідь на це Анна написала, що для їх сім'ї головне - щасливе і спокійне життя актриси.
"Ви не праві і самі собі суперечите. Ми не виходимо на зв'язок з журналістами і не з'являємося в ефірах федеральних каналів бо нам не цікавий хайп, а в першу чергу ми хочемо спокійного й щасливого життя моєї мами, решта не важливо", - заявила дівчина.
Анастасія Заворотнюк зі старшою дочкою Ганною
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели в реабілітаційний центр.
А 11 жовтня з'явилася інформація, що вона не реагує на навколишнє оточення і майже постійно спить.
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