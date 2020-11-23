Донька Заворотнюк відреагувала на чутки про зйомки матері в шоу Малахова

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна спростувала інформацію про участь її матері у зйомках "Прямого ефіру" з Андрієм Малаховим. Раніше в мережі з'явилися повідомлення ЗМІ, що артистка нібито планує розказати в шоу про свою боротьбу з раком.

Так, в особистих Instagram сторіз Анна, відповідаючи на запитання шанувальників, закликала їх не вірити ніяким пліткам щодо її матері. А також зазначила, що її сім'я так само як і раніше дотримується позиції "без коментарів".

"Моя мама не буде зніматися ні в яких передачах. Не вірте всім цим газетам... Ми також дотримуємося позиції "без коментарів", – заявила донька Заворотнюк.

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