Донька Заворотнюк відреагувала на чутки про зйомки матері в шоу Малахова
Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна спростувала інформацію про участь її матері у зйомках "Прямого ефіру" з Андрієм Малаховим. Раніше в мережі з'явилися повідомлення ЗМІ, що артистка нібито планує розказати в шоу про свою боротьбу з раком.
Так, в особистих Instagram сторіз Анна, відповідаючи на запитання шанувальників, закликала їх не вірити ніяким пліткам щодо її матері. А також зазначила, що її сім'я так само як і раніше дотримується позиції "без коментарів".
"Моя мама не буде зніматися ні в яких передачах. Не вірте всім цим газетам... Ми також дотримуємося позиції "без коментарів", – заявила донька Заворотнюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2019 стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що актриса потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
У 2020 році, через рік лікування знайомі Заворотнюк розповіли, що хімієтерапія кардинально змінила зовнішність зірки.