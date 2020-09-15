Донька Заворотнюк різко висловилася про стан здоров'я матері

Ольга Веркалець Люди 17:59, 15.09.2020

Донька зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Анна заявила шанувальникам, що не буде розповідати про стан здоров'я матері, тому що їй важко про це говорити.

Про це дівчина повідомила у сторіз на своїй сторінці в Instagram, коли відповідала на запитання підписників. Найбільше вони цікавилися здоров'ям актриси (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Заворотнюк з дочкою Анною та сином Майклом.
24 Канал

"Хочу вас попросити не писати мені про те, що якщо ми публічні люди, то повинні розповідати абсолютно все, що відбувається в нашому житті. Ми обрали таку позицію, і прошу вас поважати наше рішення, і не ставити таких запитань", – відзначила Анна Заворотнюк.

Також дочка актриси подякувала всім, хто не цікавиться їхнім особистим життям, а просто бажає здоров'я Анастасії та швидкого одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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