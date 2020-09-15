Донька Заворотнюк різко висловилася про стан здоров'я матері

Донька зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Анна заявила шанувальникам, що не буде розповідати про стан здоров'я матері, тому що їй важко про це говорити.
Про це дівчина повідомила у сторіз на своїй сторінці в Instagram, коли відповідала на запитання підписників. Найбільше вони цікавилися здоров'ям актриси (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Хочу вас попросити не писати мені про те, що якщо ми публічні люди, то повинні розповідати абсолютно все, що відбувається в нашому житті. Ми обрали таку позицію, і прошу вас поважати наше рішення, і не ставити таких запитань", – відзначила Анна Заворотнюк.
Також дочка актриси подякувала всім, хто не цікавиться їхнім особистим життям, а просто бажає здоров'я Анастасії та швидкого одужання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
восени 2019 року в ЗМІ поширили інформацію, що в Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповідали, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики під'єднали її до апарату штучної вентиляції легенів.
Через кілька днів стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно, їй зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію вдома.
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